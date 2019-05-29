「選他們就對了」小英提名挨藍營轟 大法官人選反被讚

2019-05-29 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕總統府27日公布108年司法院大法官被提名人名單，包括台大法律系教授謝銘洋、司法院秘書長呂太郎、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽、考選部長蔡宗珍等人；國民黨認為這些人曾反服貿、還說沒把馬英九教好，當大法官有失公信，但網友認為，「提他們就對了」！

國民黨今（29）日在臉書指出，總統蔡英文提名的大法官人選，當中之一的蔡宗珍曾經表明：「服貿協議具備賣台隱憂」；另名人選謝銘洋在服貿風波時曾經表態：「我們沒把馬英九教好！」；還有1名人選呂太郎曾經贊成終審法官由總統任命，呂還提到：「不然人民為何要把生命財產，交給只會考試的人？」

國民黨認為，蔡英文提出的這4名大法官，3人曾經做出政治表態，甚至有過爭議性言論，民眾難道可以信服這幾位大法官能夠做到「超出黨派以外，依據法律獨立審判」嗎？國民黨抨擊：「顏色綠了，大法官提名就穩了？」

網友們認為，「終審法官由總統任命」在司法改革會議上已被否決，其餘國民黨批評的事項，反倒讓網友更讚同小英的做法，他們留言表示，「還敢講服貿？如果當初過了現在台灣在中美貿易戰會有多慘」、「國民黨是沒錢請美編是不是」、「廢物刮民黨你能怎麼樣？」、「所以顏色藍了，賽就可以吃了是不是」、「我怎麼看都不覺得這三句話有問題啊」。

國民黨臉書全文

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