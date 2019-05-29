海軍敦睦支隊3艦長曬黑完成任務返國 官兵家屬港邊熱烈迎接

2019-05-29 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊出海多時，辛苦的官兵各個都曬黑，今日終於抵達台灣，許多家屬在港邊迎接，相見後不少人激動擁抱，更有官兵趁機單膝跪地向女友求婚，場面相當溫馨。

《青年日報》報導，海軍民國108年敦睦遠航訓練支隊，納編任務鑑艦長由磐石軍艦康上校、武昌軍艦黃上校及田軍軍艦孫上校組成，率領敦睦遠航訓練支隊航行48天順利完成任務，於今早返抵左營軍港。船艦抵港時官兵和岸邊親人皆不斷揮手，靠岸後由海軍司令部政戰主任孫中將率所屬官兵迎接支隊返國，官兵也和河岸邊親人相見、相擁。

敦睦遠航訓練支隊的官兵和親人相見後，有孩子抱著滿臉曬黑的爸爸親吻、有人激動抱著許久未見的親人，敦睦支隊的郭少校甚至單膝下跪，當著千名觀眾的面向女友求婚，抱得美人歸。

據了解，海軍民國108年敦睦遠航訓練支隊，今年除執行國內環島航訓及敦訪3友邦國家，包括帛琉、馬紹爾及索羅門外，更前往南沙太平島進行國土見證、訓練海軍官校、政戰學院應屆畢業生。

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