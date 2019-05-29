藍議員失言「同志比野狗恐怖」 館長怒了

2019-05-29 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍連江縣議員陳書建日前在議會質詢時，提到同志「比野狗還恐怖」，並問有無配套措施，例如「在哪裡可以接吻」等，引發軒然大波。陳昨向媒體坦言當時說太快、語意失當。對此，館長陳之漢的粉專「飆捍」今下午也發表看法。

「飆捍」在文中表示，「法律都通過了居然還有官員，公然的歧視有法比沒法還更慘」，並指年輕人們爾後選舉，「你們可以站出來捍衛自己嗎？」

「飆捍」在文中指出，「台灣就是這些人當官，才會無法進步」，並稱若接吻要規定區域，那「打炮要不要也限定區域？」

「飆捍」在留言串補充，「再怎麼樣不能好好講話，拿野狗去歧視人種，甚（什）麼官啊」。

陳書建當時在質詢時提到，馬祖是純淨、純樸的地方，同婚專法上路後，屆時這些來到馬祖，「男的跟男的接吻、女的跟女的接吻，這又是一個什麼情境畫面」，並問政府有無配套措施，「在哪裡可以接吻、在哪裡可以這個」、「不要說以後在那裡、這裡，這跟以前街上看到比野狗看了還恐怖」。

質詢內容曝光引發爭議後，陳書建向媒體坦承話說太快、語意失當，並稱自己對同志予以尊重，另解釋馬祖民風純樸，許多長輩無法接受同婚，鄉親們恐怕也無法接受同志當街接吻，才會提出質詢，關注有無配套。

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