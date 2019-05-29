文策院正式成立 文化部：不會排擠既有藝文獎補助

2019-05-29 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕文化內容策進院（簡稱文策院）於28日正式成立，第一屆文策院董事會包含官派與民間專業人士，成員組成引發文化界質疑，擔憂壓縮非主流藝術家發展空間，文化部表示，文策院的補助是與文化部雙軌並行，不會排擠文化部既有藝文補助資源。

文策院於27日由行政院長蘇貞昌核定，第一任董監事會28日正式成立，由原文化部政務次長丁曉菁轉任文策院第一屆董事長，任期三年，將於近期召開董事會會議。董事會中，政府相關機關代表不得少於董事總人數1/2，第一屆文策院董事中將有8位官派董事，包含經濟部、科技部、外交部等部會官員。

董事會中的民間人士，有台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、音樂製作人陳珊妮、作家胡晴舫、台灣中小企業銀行董事長黃博怡與前「數位時代」雜誌總編輯詹偉雄等各領域專業人士擔任。

文化界人士與藝術家對名單表示擔憂，認為該成員組成會聚焦於流行影視產業，可能忽視小眾或精緻文藝創作，壓縮非主流藝術家的發展空間，進而變成娛樂導向。

文化部表示，半數官派董事設置是因為要執行國發基金投資，以及需要跨部會政策整合。文策院運作是聚焦於文化內容產業融資，並以國發基金投資帶動民間資金投入，文策院投融資形式與既有獎補助屬於雙軌體制並行，互不干涉，不會擠壓文化部既有公務預算。

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