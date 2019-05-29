調閱發包紀錄 屏縣政府反擊黃國昌：歡迎向司法單位檢舉

2019-05-29 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今（28）日在臉書砲轟屏東縣議長家族「違法橫行」，並質疑屏東縣政府還要繼續包庇縱容嗎？面對這些指控屏東縣政府也調閱發包紀錄，同時發出聲明，表示「歡迎黃國昌直接向司法單位檢舉」。

屏東縣政府在下午發出的聲明稿中表示，面對黃國昌在臉書指控的內容，已經馬上調閱縣長潘孟安上任迄今所有縣府辦理發包的標案，周典論的弟弟周土盛所經營的宇程營造公司，僅在民國104年3月間承攬東港溪布袋蓮等漂流物清除工作1件，決標金額新台幣355萬9000元，而於104年7月得標的「屏北之星翔鷹步道觀光」整備工程，決標金額2530萬元，在未施工前就因施工方法未通過審查解除合約。

而黃國昌在文中提到周碧雲的丈夫郭振堂長期承包學校營養午餐，調閱紀錄發現，由郭振堂負責的軒成食品在潘孟安上任後並未有得標記錄，而屏縣現有的8家團膳公司都是經公開採購程序取得學校營養午餐經營資格，郭振堂外甥周伯彥擔任負責人的鮮大師食品只是其中一間，一切都依法辦理。

屏東縣政府表示支持黃國昌向司法單位檢舉，縣府將會支持偵辦到底，但也希望黃國昌不要用籠統的語彙污名化屏東，也不要影射基層公務人員，不要用這些言論侮辱、一竿子打翻所有屏東人。

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