蔣萬安母湯！ 今被女立委環抱 昔這張照片讓老婆超怒...

2019-05-28 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今（28日）處理中選會主委李進勇人事同意權案，藍綠兩黨大亂鬥中，無黨籍立委陳玉珍竟緊緊抱著「立院男神」藍委蔣萬安，畫面引發網友熱議。無獨有偶，蔣萬安在2016年10月時，因一例一休議事錄確認搶占主席台，他當時站在綠委鍾孔炤後方，姿勢讓人想入非非，蔣的老婆對此還質問「你到底在立法院幹嘛？」

2016年10月26日在立法院衛環委員會，藍綠為了一例一休議事錄確認爆發衝突，蔣萬安當時站在民進黨立委鍾孔炤後方，但怪怪的畫面引人遐想，更引起網友熱烈討論，蔣萬安自爆回家還被老婆質問！

蔣萬安當時接受《三立新聞網》訪問時表示，其實當下沒想那麼多，只想護住主席台，沒想到畫面出來會這樣，結果回家後還被太太質問「你到底在立法院幹嘛？」鍾孔炤隔天還跟蔣萬安說，他在德國的女兒也有看到那張照片，說著，兩人都忍不住笑出來。

今天上午大約6點，藍綠兩黨立委就在院會門口對峙，上午7點左右院會大門一打開，朝野立委更為了搶占主席台，爆發一陣推擠衝突。蔣萬安站在第一線與民進黨立委鍾佳濱僵持，陳玉珍則爬上主席台，以側躺方式環抱蔣萬安。

對此，陳玉珍笑說：「抱著他不錯，蔣萬安很勇猛，很不錯，長得很帥，大家努力立志當立委，有機會可以過來抱。」這也讓人好奇，今天蔣萬安回家，是否還會被老婆再問一次「你到底在立法院幹嗎？」

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