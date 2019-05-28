台灣東社30日邀賴清德演講 強調蔡賴誰勝出都支持

2019-05-28 16:29

［記者黃明堂／台東報導］台灣東社將於5月30下午3點到5點 ，邀請前行政院長賴清德到東社演講廳簽書會及演講，也接受東社提問，並歡迎民眾聽講。地址在台東市光明路123號5樓。

東社創社社長余文儀特別說明，這次邀請賴清德前來，並不代表東社在民進黨總統初選上支持賴清德，純粹是建立一個平台與民眾交流，如果蔡英文願意，東社也很歡迎。

余文儀表示，不管蔡英文或賴清德誰在總統初選勝出，東社都會全力支持。

賴清德前年初擔任台南市長時，曾到台東市天后宮參拜，此行也將再到天后宮上香。

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