嚇壞了？ 漢光演習中共疑噤聲 他酸：習慣的吠聲不見了

2019-05-28 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕國軍漢光35號演習，今（28日）清晨在國道一號彰化戰備跑道進行戰機起降操演，軍方安排多架最新款戰機起降，讓民眾看了大呼超high。對此，綠委王定宇表示，通常中國都會習慣性發出聲音，這次卻還沒反應過來，「有一種習慣的吠聲不見了！」

睽違12年漢光演習再度於彰化戰備道進行戰機起降演練，今年軍方大秀實力，安排最新F-16V、IDF經國號戰機、幻象2000戰機，以及E-2K預警機等9款戰鬥飛機進行合作演練，許多民眾欣賞到戰機起飛聲浪直衝雲霄，興奮地大呼超high、好過癮。總統蔡英文今日上午也赴親自到場視導軍機戰備道起降操演。

對此，民進黨立委、立院外交國防委員會召委王定宇在臉書表示，有個蠻有意思的現象，「有一種習慣的吠聲不見了！」這2天，台灣年度的漢光演習，進行戰備跑道起降補給操演。台灣海軍「62特遣隊」也在花東外海進行操演。

王定宇說，這2天，美國雷根號航母戰鬥群及「70特遣隊」在西太平洋（花東外海），進行印太地區的夏季巡航；這2天，台灣的「北美事務協調委員會」正名為「台灣美國事務委員會」，這是40年來的外交大事。

王定宇提到，通常這3種事件，中國都會習慣性發出聲音，「但是...這次似乎還沒反應過來的樣子，是什麼原因呢？」

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