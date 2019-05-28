漢光演習》總統、國安會秘書長 全套迷彩服視導演習

2019-05-28 11:09

〔記者涂鉅旻／台中報導〕總統蔡英文今日上午赴國道一號彰化戰備道視導戰備道起降操演，而根據軍方提供的照片可見，蔡英文與國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發等人，皆身著全套新式數位迷彩服、野戰靴，和蔡以往只穿迷彩外套，或西服搭配頭盔、防彈衣等形象截然不同。

蔡總統稍早演說時也肯定國軍表現表示，今日操演為複雜且極具挑戰性的任務，但大家齊心協力成功達成預期目標，這是國軍可恃戰力，以及我們可以信賴的國防。在我國近年來面對國際情勢急遽變化、國家安全面臨更複雜挑戰，國軍更應該保持高度警戒。

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