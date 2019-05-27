被韓粉討厭的粉專！民控「市府不管嗎」藍議員：我告了

2019-05-27 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁《高雄點 Kaohsiung.》疑因發表「黑韓」評論，遭民眾「告狀」，國民黨高雄市議員邱于軒回應「我有告了」。《高雄點》表示，邱「把吿民眾當消遣」，經不起批評就別當政治人物。

臉書專頁《高雄點》日前轉貼大寮居民向韓國瑜下跪陳情的新聞，寫道：「大寮人真是衰爆！選出秋與宣這種智障議員就算了，現在連市長都不鳥你們」。邱于軒喊告「妨害名譽」，認為韓市長雖提倡愛與包容，但該粉專「黑韓」行為越來越誇張，不能再放任下去。

今晚《高雄點》上傳一張對話紀錄截圖指出，有網友私訊邱于軒粉專，問「這個《高雄點》現任市府管不到嗎」，邱于軒回覆「我有告了！」該專頁諷刺表示，「不只愛黑輕軌、封鎖選民、上電視胡說八道，現在還把告民眾當消遣，大寮區民真的很優秀啊！」要邱經不起批評，就別當政治人物。

網友們回應，「她的臉書只要有不順眼的言論都是馬上封鎖的，不意外」、「是要告高雄點讓她無法再去借廁所嗎」、「我的未來我來告」、「這種水準怎麼出來當議員」、「笑死，不愧是廁所所長」。

邱于軒去年上政論節目時，宣稱帶阿嬤去海洋文化及流行音樂中心，「阿嬤說怎麼像墓地」，還說市民躲進中心避暑恐被收門票，「進去最多只是借廁所」，引起網友震怒。事後她對失言行為發文道歉。

《高雄點》常針對高雄時事發表評論，因此被韓粉怒轟「不配用『高雄』二字」。該粉專今早也貼出「金色韓國瑜水溝蓋」照片，評論「欸，錢是這樣花的啦」，掀起討論。

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