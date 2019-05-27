坦言「不想選」！柯文哲舉棋不定：8月也不會宣布選總統

2019-05-27 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲至今尚未表態是否參選總統，先前曾說「6月再問」，後來一延再延到8月，今（27）日柯文哲備詢時被問到會不會在8月宣布，他馬上回答「不會」，也反問議員「你相不相信，我真的舉棋不定」。

台北市長柯文哲今到台北市議會備詢，藍綠兩黨議員都對柯文哲是否參加2020總統大選感到好奇，民進黨議原洪健益質詢，若確定當選總統，會不會辭去台北市長？柯文哲對此答覆「5月20號（總統就職日）才辭」。

民進黨議員阮昭雄也針對總統參選議題提問，柯文哲究竟會不會在8月宣布動向？柯只回應「不會」，面對何時宣布的壓力，他只表示「我真的舉棋不定」，他也坦言其實「很不想選」，強調「做一半跑去選舉，這不是一個國家該有的正常現象」。

不少網友對於他遲遲不宣布的態度相當不滿，留言表示「想選得要死，還在那邊裝」、「權力使人貪婪 根本韓國瑜」、「有夠愛演」、「他的缺點之一 說話會很模糊」。

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