酒駕修法協商因故中斷 蘇嘉全：週五第一案處理

2019-05-27 19:07

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長蘇嘉全今召開朝野黨團協商，針對刑法酒駕等7案進行討論；不過，由於會中發生民進黨立委進入議場，遭國民黨立委指控企圖護航明天的「李進勇人事案」一事，導致協商破局；但蘇嘉全強調，不能因有黨團不出席，而延宕法案在院會的審議，仍將酒駕一案列為週五院會的第一案進行處理。

蘇嘉全今針對刑法185條之3（酒駕）等案召開朝野協商，針對此案，包括行政院及朝野立委所提出的版本，總共多達35案，蘇原建議各黨團先自行整合，大家再針對4個版本進行討論；不過，國民黨總召江啟臣則認為，應先讓朝野立委針對政院版的爭議點進行闡述，蘇裁示可行，讓在場立委表示意見。

針對最關鍵的185條之3條文，江啟臣說，政院版提案讓外界詬病，如果可以證明他有殺人故意，就依殺人罪論處，有修等於沒修，過去沒辦法處重刑，就在證明有殺人故意這部分，因而量刑偏低，過去最重判9年半，其他統計都在3年以下，即便是撞死人；另，須在5年內再犯，才可能被重判，惡意一定要再犯？

民進黨立委周春米指出，大家都無法忍受酒駕所造成的傷亡，但回歸刑法體例，只有針對酒駕特別從重處理，若一般超速、闖紅燈致死亡、重傷，是回到276條處理，5年以下徒刑，不同危險程度造成死亡的結果，只有針對酒駕特別規範，要不要拉到死刑，每個委員都有看法，但應符合罪責相當的法理原則。

民進黨立委尤美女也說，立法時，刑度和侵害的法益之間要能相當，須符合憲法上的比例原則，還有刑法最後手段性的要求，以及體制的一致性，誠如周委員所講，其實在肇事的部分，酒駕是第3位，只加重酒駕，整體上是有點失衡。

而在協商期間，適逢下午1點30分至2點之間的「萬安演習」，江啟臣突然指控，民進黨立委利用演習掩護進入議場，企圖影響明天的「李進勇人事案」，要求蘇嘉全處理，蘇則裁示休息，對江控訴一事進行了解，隨後更要求民進黨立委撤出議場，不過，國民黨團並未回到會議室繼續協商。

蘇嘉全說，不希望因一些小事影響協商，畢竟酒駕的案子，社會非常關注，如果因為沒有協商結論，沒辦法在這會期通過，人民一定會對立院非常失望，現在因為休息後，有兩個黨團沒到場，沒辦法完成酒駕刑法修正的案子，但不能因此而延宕法案在院會的審議，建議仍將酒駕列為週五院會處理的第一案。

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