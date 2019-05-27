遭影射帶頭黑韓 郝龍斌批挑撥離間

2019-05-27 13:45

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統提名作業持續進行中，有力挺高雄市長韓國瑜的媒體今報導，國民黨中央提名協調5人小組成員中有人動員軍系挺鴻海董事長郭台銘，有不公的疑慮，國民黨副主席郝龍斌認為自己被影射，痛批報導挑撥離間，反而會讓民進黨和台北市長柯文哲得利。

針對今天的媒體報導，5人小組中有人動員軍系挺郭台銘，郝龍斌指出，有人認為這是在影涉他，所以他要嚴正說明。他強調，首先，我不知道近期許多陰謀論放話有什麼目的或對大選選情有什麼幫助。但如果針對是否動員軍系選邊站，他要說「不可能」！

郝龍斌指出，韓國瑜和他都是軍系子弟兵，也很清楚黃復興的敵人始終是對外的，絕不會對內，目標一直都始終如一：團結且一致和民進黨、和台獨主張對抗。

郝龍斌強調，他說過他和韓市長、郭董事長、朱市長、王院長都是好朋友，一直到現在我也和大家都保持很多聯繫，包括韓市長。經歷過這3年，民進黨執政下台灣的對退和混亂；他和很多人都只有一個最大的希望：那就是黨內團結、找出一位最適合的人，贏回執政權，讓台灣重新再出發。

郝龍斌表示，韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平都是很優秀的人才，也是珍貴的同志和朋友，所以黨中央不會選邊站，因為「我們本來就是同一邊」。

郝龍斌痛批，近期有很多「局外人」的言論，「我實在看不懂目的」；各種陰謀論和放話，好像刻意要操作國民黨和韓國瑜的對立和切割。當過份挑起支持者的情緒後，他預期這會同時傷害國民黨和韓國瑜。

郝龍斌說，2020是台灣關鍵的一場選戰，是讓民進黨繼續執政？還是從民進黨手中贏回政權，讓台灣更好？「希望大家都能好好想想。」但不論如何，現在都不該在這裏制造這些陰謀論，讓國民黨繼續內耗內鬥，而讓民進黨和柯文哲得利。

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