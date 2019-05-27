馬英九洩密案6/21開庭 暫訂7月底宣判定讞

2019-05-27 12:33

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九涉洩密等案，一審獲判無罪，高院改判4月徒刑，經最高法院撤銷發回高院更審，高院更一審2月間首度開庭，馬英九三度跳針答稱「我沒有犯罪」，遭檢方抨擊「公共利益不是犯罪行為的漂白劑」，應判馬有罪，歷經三個月馬英九方面均未聲請調查證據，或傳訊任何人證，更一審已訂6月21日下午召開審理庭，若無意外，當天將一併辯論終結，暫訂7月底宣判此案，全案即定讞。

法界指出，由於馬英九在一審被判無罪，上証後，遭高院改判有罪，依舊法規定，此類3年以下徒刑的罪是高院判決後即定讞，不過，因釋憲案認定應給予被告一次救濟機會，立院修法改為更一審判決後即定讞，故馬案在更一審宣判後即確定，審判結果備受矚目。

高院更一審於今年2月22日首度召開準備庭審理，更審合議庭由判決「三一八學運」案無罪的張惠立庭長同時擔任審判長兼受命法官，另兩位法官是游士珺、柯資佐，檢方派出曾偵辦馬英九台北市長特別費案、洩密案、前總統陳水扁國務機要費案，而有「總統殺手」之稱的高檢署檢察官周士榆，和借調宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗、北檢檢察官蕭永昌組成「檢方三人組」論告，告訴人立委柯建銘亦出庭。

周士榆論告指出，一、二審都認定馬英九涉洩密等犯行，此案並無北院認定可適用憲法第四十四條「院際調解權」，應判馬有罪，周強調「公共利益不是犯罪行為的漂白劑，犯罪不會因為公共利益而變成合法」。

馬英九拿著小抄唸3點聲明，三度強調「我沒有犯罪」，馬說此司法關說案攸關社會安定、政局穩定，他轉告江宜樺、羅智強兩人聽取其意見，乃預做危機處理，絕對合法、合憲。

此案源於2013年8月31日晚間，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告所謂司法關說案的專案報告後，馬竟將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，此外，馬還教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個資法等罪起訴。

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