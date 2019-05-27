消音蔣月惠惹眾怒 屏縣議員周碧雲半夜發文滅火…又出漏洞

2019-05-27 08:30

〔記者侯承旭／屏東報導〕無黨籍屏東縣議員蔣月惠日前手持大字報質詢時，遭主持議事的民進黨議員周碧雲下令議事人員消音，周的臉書連日遭網友灌爆，昨天深夜發文說明，但內容破綻百出。

5月23日屏東縣議會進行局處業務報告及質詢，周碧雲擔任主席。蔣月惠手持「議長好、縣長好」大字報準備發言質詢，周馬上宣布「時間暫停」並消音，還要求蔣不要有脫序行為。

周碧雲接著下令，「沒有經過主席同意不得發言」、「只要蔣議員發言，就把聲音關掉」。蔣月惠無奈退席。

周碧雲下令消音的影音，連日來在網路引發熱議，近2000人在她的臉書留言痛批。

周碧雲昨天深夜在臉書發文「感謝各位的指教、虛心接受」，她說明5月17日她在等待質詢主計處時，親眼看到蔣月惠在議場內咆哮、磕頭、下跪等脫序行為。

周碧雲又說，5月23日蔣議員未依議事規則第34條經主席同意取得發言權，即進行農業處質詢，未遵守議事規則，本人觀察蔣議員有舉牌之行為，深怕前車之鑑，所以先暫停時間及消音。

周還批評蔣月惠長期嚴以律人、寬以待己、目無法紀。

不過，根據屏東縣議會議事日程表，周碧雲質詢主計處是5月16日，蔣月惠在議場下跪則是5月17日，時空錯置。

此外，根據議事影音，5月23日周碧雲於上午9點32分宣布「現在請蔣月惠蔣議員開始」，蔣確實取得發言權。

數百網友持續在周碧雲的臉書留言「出來向蔣議員道歉」、「趕快請辭，不要拖累民進黨」、「好大的官威，準備落選了」。

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