蔣月惠開吉！ 按鈴控告議會主席周碧雲不讓她發言

2019-05-24 23:05

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議員蔣月惠昨天持大字報，想質詢縣府官員時，被擔任議會主席的縣議員周碧雲以不尊重議事規則為由制止發言，甚至將蔣月惠的麥克風消音，蔣月惠氣得離場抗議，事後並到地檢署按鈴控告周碧雲剝奪她在議言質詢權力。

屏東縣議會昨天進行縣府各單位業務報告及議員質詢，主持會議的縣議員周碧雲先請蔣月惠質詢，蔣月惠手持「議長好，縣長好」大字報想質詢農業處時，被周碧雲打斷發言，指大字報上的議長及縣長都不再議場，請蔣月惠尊重議事規則。

蔣月惠回周碧雲說，「因為妳坐的位子是議長啊，那我不是議長好嗎」，周碧雲認為蔣月惠很離譜，雙方一度爭執後，蔣月惠繼續持大字報欲質詢官員，周碧雲以蔣月惠不尊重議事規則及議會紀律為由，要求議會工作人員將蔣月惠的麥克風消音，蔣月惠氣得離場抗議。

蔣月惠自認持大字報問候議長並沒有違反議事規則，也不影響議場秩序，事後到屏東地檢署按鈴控告周碧雲剝奪她在議會質詢的權力，民意代表因質詢被議會主席制止發言而提告，實屬少見，後續發展引發關切。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法