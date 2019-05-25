蔡政府改革讓世界看到台灣 蔣月惠：我會支持小英！

2019-05-25 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕台灣同婚登記24日正式上路，全國首日超過500對同性伴侶辦理結婚登記，除世界各國媒體爭相報導，擁有7000多萬粉絲的美國知名脫口秀主持人艾倫·狄珍妮（Ellen DeGeneres）也在推特上大力稱讚台灣是亞洲第一個允許婚姻平等的「國家（country）」。對此，屏東縣議員蔣月惠也在臉書大讚蔡總統。

蔣月惠在臉書表示，小英總統很勇敢，做了很多的改革，讓台灣的能見度，被世界看到， 讓她感到很佩服又感動 ，「我會支持小英的。」許多網友見狀也留言「蔡英文跟你一樣，都是『老娘沒在怕的』加油加油」、「台灣真的需要會做事的。而不是在那邊高喊口號，念心經，也不是在那邊互相攻擊。」、「你好棒，勇敢表態」。

而蔡政府不只有「同婚專法」的立法改革，蔡總統20日在總統府舉行「三年有成，台灣進步關鍵字」記者會，說明過去3年施政成果，還提出10個關鍵字「加薪減稅」、「擴大投資」、「產業升級」、「非核家園」、「綠色能源」、「年金改革」、「長照托育」、「社會住宅」、「國防自主」以及「捍衛主權」。

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