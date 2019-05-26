提升國際能見度 蔡總統：讓世界知道不可忽視台灣存在

2019-05-26 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（26）日上午出席「國際獅子會臺灣總會第59屆年會暨會員大會開幕典禮」，會中她提到，目前台商回台累積投資總金額已超過新台幣3000億元，估今年就會有1600億元的投資落實到位，很快就會對台灣經濟帶來實質效益。她也表示，過去3年，政府也一步一腳印來實現目標，「讓世界知道，台灣是不可忽視的存在」。

總統：估台商回流1600億今年到位

總統蔡英文今日上午出席「國際獅子會臺灣總會第59屆年會暨會員大會開幕典禮」，她在致詞時感謝獅友們在社福照顧、反毒以及改善偏鄉醫療等政策都給政府最大的支持，以及許多獅友都曾在她上任這3年來，提供她許多寶貴意見，為台灣打下更好基礎，大家不僅努力提升台灣的國際能見度，更堅持捍衛臺灣參與國際組織的尊嚴和權利。

總統也指出，過去3年，台灣競爭力不斷提升。包括產業升級、能源轉型、投資環境改善以及人工智慧和基礎建設的發展等，近期不但國際各大品牌加碼投資台灣，台商更持續回流，目前台商回台累積投資總金額已超過新台幣3000億元，且經濟部估計，今年會有1600億元的投資落實到位，很快就會對台灣經濟帶來實質效益。

總統說，大家所做的努力，都是成功行銷臺灣，過去3年，政府也一步一腳印來實現目標，「讓世界知道，台灣是不可忽視的存在」。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法