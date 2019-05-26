開競選支票 王金平：恢復年改蒙受的損害

2019-05-26 11:44

〔記者林良昇／台北報導〕前立法院長王金平今參加全國公教軍警際退休人員聯合總會舉辦的公共政策論壇，批評民進黨將考試委員減少為3人動搖五權憲法分立的原則，影響考試院的功能跟職權，但認為可以從現行19人減為11人，王也承諾，恢復軍公教警消因年改蒙受的損害。

王金平今出席全國公教軍警暨退休人員聯合總會舉辦的公共政策論壇，談論捍衛人民的考試權，王金平致詞時表示，立法院正在審議的考試院組織法相關修正草案，立院委員會做的若干決定引起相當大的震撼，可能動搖到整個五權憲法分立的原則，影響考試權的功能跟職權。

王金平說，他跟立院民進黨團作若干的協商，認為考試院的特殊職權有公平性跟獨立性，應該要維護，不能淪為諮詢性的機構，雖然現在還在立院院會進行協商，但朝野大致上認為第8條要維持現行條文。

至於在公務人員培訓部分，王金平指出，考試院有7百多類科，每年1萬4千名新進人員、晉升職等的有4千多人，這些人都要加以培訓，光是辦培訓維持整個公務人員水平跟專業，維繫住整個行政中立的重要性非常重要，朝野討論後，對於公務人員培訓委員會的存在大家有共識。

在關鍵的考試委員人數上，王金平表示，立院委員會將原本考試院組織法規範的19人改為3人實在應付不了考試院業務，要維持一定的人數，民進黨退讓到7個人，但他認為還是太少，希望未來可以爭取到11個人，以後國民黨重新執政後，讓考試權獲得公平對待，要補回來再修法沒有關係。

在考試委員任期方面，王金平說，民進黨認為總統跟立委的任期都是4年，考試委員也要4年，但考試院有獨立和特殊的功能與職權，他認同參照美國參議院的制度，任期是6年，但每3年交錯，選一半的人數，讓考試職權的功能有經驗的傳承。

王金平也在致詞時保證，希望能夠恢復軍公教警消因年改蒙受的損害，恢復大家的尊嚴，這是他要努力的目標﹔全國公教軍警全國公教軍警際退休人員聯合總會長劉盛良表示，王金平有過人的從政經驗，為人處世用心善良，希望王在爭取國民黨總統提名上有機會。

全國公教軍警消暨公職人員聯合總會副總會長林水吉則強調，王金平曾承諾有機會一定會推動公教軍警二次年改，只有王公開力挺，「謝謝王院長！」

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