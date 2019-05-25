高市里長主席市政推展會成立 近期邀韓國瑜座談

2019-05-25 23:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市里長主席市政推展會今成立，總會長劉啟芳將扮演里長與市府溝通橋樑，近期將邀請市長韓國瑜與基層里長座談，爭取3大訴求，包括下放基礎建設建議權，加速推動地方建設。

市府民政局長曹桓榮表示，市長韓國瑜樂於聆聽地方建議，他認為里長是第一線接觸市民，也最了解市民的需求，將待議會總質詢結束，希望能在6月底以前，與地方里長座談，一起推動高雄建設。

高市29區里長、里長聯誼會主席今成立「高雄市里長主席市政推展會」，選出鳳山區誠義里長劉啟芳擔任總會長，劉啟芳表示，這會被視為高雄市里長主席聯誼總會，他強調願意承擔重責大任，為基層里長、民意爭取更多權益。

劉啟芳表示，高市有38區共891個里長，他深感基層里長太弱勢，將集結大家力量團結起來，發動連署提出3大訴求，並邀請市長韓國瑜與基層里長座談，親自向韓國瑜爭取權益。

劉啟芳指出，他將扮演里長與市府的溝通橋樑，建議市府下放基礎建設建議權，包括10米以下巷道鋪路、修路燈、清水溝等，里長是市府的末梢神經，里長迅速為民服務，等同為市長加分。

劉啟芳指出，市府過去曾提撥每年每里20萬元基層建設費，後又改為公共設施及環境改善費降為10萬元，主要作為登革熱防治經費，將建議恢復基層建設費20萬元。

劉啟芳認為高雄里長福利不足，建議比照雙北市福利健全，包括里民自強活動能補助等，里長公務車太老舊，希望能汰舊換新。

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