網友爆疑似中國媒體出沒台灣街訪 題目這樣誘導...

2019-05-25 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕有網友爆料，中國媒體「海峽衛視」在西門町及師大正門口等處，以單選題及極端的選項街訪路上民眾，誘導民眾回答，引發網友質疑：「不知道想帶什麼風向？」

據網友轉貼，4月間有民眾在師大正門等人，見兩人一組走來，一位拿攝影機，另一位拿麥克風和黃色紙版，以街訪的形式進行訪問，單選題加上兩個選項。問題內容為「民進黨政府推動核一核二退役，你覺得」，選項為A： 蔡英文罔顧民意，藐視公投、B：台灣不會缺電，不會影響經濟。

該民眾告訴他選項有問題，不要曲解公投主文，就結束訪問。該民眾表示，當下有點生氣，但沒有進一步行動。不過，5月22日中午，又在師大學生活動中心門口遇見這組人，詢問路人對卸任元首出境管制辦法的意見，他說，這一次，他們的麥克風上寫著「海峽衛視」。

該民眾質疑，為什麼「海峽衛視」這間在名稱上強調兩岸的福建電視台，要在師大門口，長期用誤導的方式採訪路人？他還分享若有其他民眾遇到這樣的行為，應拒絕採訪，問他們是哪一個單位，告訴他這不是一位媒體人該做的事。

他也強調應記錄這些人出沒的時間地點，拍照或記下問題內容；並質疑外籍媒體來台未申請採訪證，等同於入境非法打工。他們是直接入境採訪，還是請台灣人代訪？還需要再釐清。

該網友表示，想像一下這個月，「海峽衛視」已經拍下無數我們下課準備去買午餐的臉，剪成帶風向的影片，到不知名的地方播放，他強調不該讓這件事繼續，同時，他也希望這篇文章，能被多人分享及看見，藉此蒐集到更多資訊，敦促國家制度介入。

PTT上也有爆卦，4月12日有一名網友表示，有中國媒體在西門町做街訪，當時街訪問題為「民進黨內有官員講話越來越極端偏激，你怎麼看？」選項則為A. 為了鞏固自己基本盤支持者，卻忽略了中間選民、B. 不極端偏激，民進黨都很有道理、C. 政治人物時常胡扯，不分哪黨。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法