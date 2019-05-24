拒提供勞軍捐資料挨警告處分 婦聯會抗罰敗訴定讞

2019-05-24 18:19

〔記者張文川／台北報導〕婦聯會2016年以年代久遠為由，7度拒絕向內政部提供「勞軍捐」相關文件與收取金額資料，內政部認定婦聯會違反人民團體法，裁罰警告處分；婦聯會不服處分，提訴願被駁，再打行政訴訟抗罰，台北地院去年6月認定內政部裁罰有理，判婦聯會敗訴；台北高等行政法院今駁回婦聯會的上訴，全案定讞。

蔡政府上任後追查國民黨不當黨產，婦聯會被視為「國民黨附屬組織」被追查，查出婦聯會自1955至1989年，34年間共收取969.3億元勞軍捐，卻從未按規定申報，內政部2016年2月至5月7度函請婦聯會提供歷年勞軍捐等文件和金額資料，婦聯會均拒絕提供，內政部同年7月6日認定婦聯會妨害公益，裁罰警告處分。

婦聯會提告指出，勞軍捐是當時進出口商業同業公會自願發起捐款，性質是出自各界意願，並非課稅，未涉稅收，不須公開；勞軍有助提升國軍士氣，未妨害公益；法令也未規定婦聯會須向內政部提出財務資料，內政部也沒有處罰的法律依據，不應將婦聯會扣上「妨害公益」的帽子。

一審北院行政法庭審理後認定，內政部裁罰前曾6度要求婦聯會提出資料，婦聯會均未遵其義務提出，顯見是故意違反人團法，且僅處分輕微的警告，合乎比例原則，處分內容也相當明確，內政部未濫用權力、或違反誠信原則，裁罰有理，判婦聯會敗訴。

婦聯會上訴，台北高等行政法院今認為，勞軍捐的收入既然是來自民間，目的又是用於興建國軍眷舍、慰勞三軍等用途，涉及公共利益，經費數額與流向自然有公開透明的必要，內政部與社會大眾對於其收支情形，應有監督與知悉的權利。

北高行指出，婦聯會確實保有1989年以前的勞軍捐原始憑證、收支財務等資料，勞軍捐的帳簿資料，都存放在婦聯會的支配範圍，負有協力調查的義務，以協助內政部達成查明勞軍捐數額與用途的行政目的。

判決指出，內政部數度發函要求婦聯會提出勞軍捐相關資料，婦聯會都不提出，而勞軍捐涉及公益，內政部認定婦聯會遲不提出，已經妨害公益，乃依人團法規定，處以警告處分，於法有據，一審認事用法並無違誤，婦聯會上訴沒有理由，因此駁回婦聯會上訴，不得上訴，全案確定。

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