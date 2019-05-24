前交通部長：明年大選「辣台妹」撿到槍 台灣觀光產業恐剩半條命

2019-05-24 14:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天上午召開「只有補貼沒有作為的觀光政策」記者會，前交通部長陳建宇表示，蔡政府執政3年來，台灣觀光產業相當「淒慘」，至今只剩「半條命」，雖然去年九合一選舉國民黨贏得十五個執政縣市，現在景氣有一點回溫，但問題是明年初有總統大選，「如果又有一個『辣台妹』撿到槍，憑良心講，撿到槍又火力四射的話，我就不知道觀光產業還能不能夠活下去﹗」

陳建宇表示，蔡英文今年初在臉書上聲稱外國旅客來台人數創新高，但比起其他亞洲各國，台灣還差很大，國內旅遊人次與成長率也一直往下掉，蔡政府雖以補貼方式救急，但從長遠來看，這種補貼不但不公平，也傷害旅館、旅行社及航空公司正常營運發展。

他指出，這3年來台灣飯店的住房率一直往下掉，有600家業者表明可能要出售，也有業者降價求生，「六福皇宮」在去年底就關門了，新竹的「美麗信」開幕不到5年也關門了，最近還傳宜蘭礁溪可能又有六家業者準備關門，還有三千輛遊覽車待售，購物店也一直關門，造成逾萬人失業。

中華觀光精品協會秘書長張國榮指出，根據聯合國世界旅遊組織報告，從2016年開始，陸客的出境旅遊花費就高居世界第一，2018年出境人數達1.49億人次，但來台人數卻逐年下降，來台佔比從最初的3.5%下降到今日只有1.78%，對於無論數量與消費能力都受國際矚目的陸客，蔡政府不但不歡迎，還把他們當成匪碟、跳機客、情報員，為了彌補流失的陸客，竟妄想以補助方式增加東南亞旅客來台，結果卻是跳機客深入台灣各地打工，且造成觀光逆差嚴重，「台灣正在一點一滴敗光家產」。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則批評現在的國家領導者心中沒有觀光，政府也沒有把觀光列為重點產業，相對於當年馬政府開放陸客來台，創造高峰，蔡政府雖然承諾會維持現狀，陸客來台不會少，如今卻已是「從有變無」。

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