林姿妙擬將濱海公路與東西向高架化 環團批毀山水無極限

2019-05-24 12:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府秘書長林茂盛昨在議會答詢國5塞車問題時，透露縣府正著手規劃，評估將濱海公路整段高架，以及在蘭陽溪高灘地興建東西向高架快速道路的可行性，消息一出環團反彈，痛批林姿妙與縣府毀山水無極限，無視宜蘭環保立縣價值；林茂盛回應，全案是希望改善宜蘭的聯外交通，還在構想中，會廣納各界意見。

根據縣府規劃，擬將台2線濱海公路整個高架化，比照西部濱海快速道路，爭取讓公路總局定位為省道，並與國5雪隧及基福公路銜接，成為國5以外，新北到宜蘭的聯外道路。

東西向部分，則是研擬從國5銜接蘭陽溪的點拉出匝道，並沿著蘭陽溪河岸高架，連結三星、員山及大同，變成宜蘭首條東西向的快速道路，全案評估費用，縣府預計編列在明年度預算，順利的話年底就會送議會審查。

林茂盛昨接受吳宏謀質詢國5塞車問題時，公布規劃案，守護宜蘭好山好水行動聯盟聞訊，發出新聞稿痛批，林姿妙毀山毀水無極限，缺乏於議會答詢的能力，施政報告讓林茂盛全程代打不打緊，莫非連縣政規劃都拱手讓人為所欲為嗎？

守護宜蘭好山好水行動聯盟指出，宜蘭縣內的交通雖偶有壅塞，但絕非燃眉之急，濱海台2線無論在需求上或景觀上，均無高架或建置快速道路之必要性，況且為了服務私人運具，對河川高灘地與濱海區域大興土木，更是毫無必要性與正當性！

守護宜蘭好山好水行動聯盟表示，林秘書長以新北市破壞人與河岸的做法，意圖來宜蘭破壞美麗的海岸與河岸，非但是以外行領導內行，更是無視宜蘭的環保立縣價值，聯盟質疑，縣府先是破壞武荖坑、現是濱海線、蘭陽溪，下一步又會是什麼？

林茂盛受訪時回應，宜蘭聯外交通是很多議員及宜蘭縣民關心的問題，縣府將台2線與蘭陽溪高架，是在議員期許下，提出來的方案，內容都還在構想中，還要經過可行性評估，才能確定可不可行，這期間都會廣納各界有建設性意見，盼大家一起為宜蘭打拚，縣府最終一定會尊重縣民的決定。

林茂盛表示，這樣高架的快速道路，全台都有前例可循，不但可以解決交通問題，也可以解決腹地不夠的問題，一舉數得，這是全國各縣市與部會，在興建相關交通建設時，都會有的通案思考與規劃。

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