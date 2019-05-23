柯P稱「這題」民進黨很難回答 蔡英文這樣妙回…

2019-05-23 19:45

〔記者歐素美／台中報導〕蔡英文總統今天視察台中港離岸風電重件碼頭，針對台北市長柯文哲曾批風電價格差異大，在大選時就會讓民進黨答不出來；蔡英文則以柯文哲曾說過的「It’s science！」回批，強調風電需要學習及建置初期成本及價格確實會比較高，目前社會都已理解，柯文哲不清楚的話，可以向經濟部請教。

蔡英文總統今天視察台中港離岸嵐電重件碼頭，媒體詢問，「台北市長柯文哲曾表示，在大選期間只要問風電價格的差異為何那麼大，這一題就可以讓民進黨答不出來了？」

蔡英文對此表示，這題其實不難回答，過去就有人提出，經濟部都一一回答，現在質疑這個問題的人不多，顯然社會對於風電的特性都已理解，風電是需要學習及建置初期成本是比較高的，初期價格確實會比較高，但隨著產業成熟後，價格會往下走，所以，愈早開發學習的時間愈短，成本也愈低。

蔡英文說，事實上，我們已近儘量縮短學習及建置的時間，價格確實也比較低一點，柯市長最近有跟沃旭董事長見面，見面前應對整個事件有一些了解，不清楚的話，可以向經濟部請教，並借用柯P的話「It’s science！」回應。

蔡英文強調，綠能產業是很多國家都在國際上競逐，希望我們的產業能很快的進入成熟狀態，尤其我們在國產化部分，放了很多心力，希望能打入國產化的供應鍊及打入國際綠能供應鏈及市場。

相關新聞連結：

民進黨推2025非核家園 柯P：大選考這題一定被K死

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法