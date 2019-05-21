民進黨推2025非核家園 柯P：大選考這題一定被K死

2019-05-21 16:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲將在後天（23日）赴日，預計到東京、福島、岩手等地參訪，了解日本當地能源政策。柯文哲今天中午網路媒體ETtoday「雲端最前線」專訪，談到民進黨力推的「2025非核家園」政策，柯文哲直言「總統大選只要考一題，民進黨就很難回答了」。

柯文哲指出，一開始風電一度是5.5元至5.6元，後面競標卻是2.5元，為什麼會出現這麼大的落差？這馬上就會被K。且堅持2025核能一定要退出，完全轉圜的空間都沒有。

柯文哲說，像他的個性就不會有意識形態，會很實際地算一算，如果再生能源接不上去，是不是一定要2025就要切掉？他認為這個到時候會有問題。

「不要為了意識形態一定要怎樣，這就好像下棋，一定要這樣走，就會變得很難走」，他也說，這個風電到時候一定被K死，為什麼一開始保障5.5塊，競標是2.5塊，一度電從2.5塊變5.5塊差很多欸，台灣的經濟承受得了嗎？且5.5塊是要多久，這一定會有問題。

他也談到即將訪日順便了解當地能源政策，柯說，日本有90%能源來自國外，水力發電不多，都是石油，能源狀況跟台灣很接近，且日本還有311大地震引起核災，所以應該問311到現在8年，到底你們策略有什麼改變。

柯文哲強調，他會去參觀日本東京灣磯子火力發電廠，會問一下能源政策怎麼做，日本發生的一切都可以做為台灣很好的借鏡，因為社會型態文化很接近。

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