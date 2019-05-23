林姿妙備詢秘書長陪坐 鄉民調侃：宜蘭總機系統需人工操作

2019-05-23 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣長林姿妙今赴縣議會施政總質詢，但林上備詢台時，秘書長林茂盛卻陪坐一旁，引發現場議員不滿，質詢的國民黨籍縣議員陳鴻禧一度要求時間暫停，民進黨議會黨團也指陪坐一舉在該縣「史無前例」、「貽笑大方」。不過林表示「新政府新創意」，並指這是議長張建榮指示。陪坐消息傳到批踢踢後，引發鄉民熱烈迴響。

批踢踢鄉民在板上留言，「高雄有電話總機，台中有中央處理器」、「宜蘭總機系統需要人工操作」、「總機+接線生」、「沒秘書長，妙姐不會回答啦」、「直接問秘書長就好，這個市長也是個總機」、「我們請秘書長回答，宜蘭發大財」、「我覺得秘書長更適合當縣長」、「身為高雄人覺得欣慰」。

部分網友則緩頰，「為什麼體制不行啊？就知道她答不出來，有個能答得上台不好嗎？」「尊重宜蘭縣民的選擇」、「我是覺得不能怪宜蘭人啦」。

針對秘書長陪坐一事，本報今報導，林姿妙表示，外縣市也有類似的事情，新政府要有新創意，並稱是議長指示，她必須尊重對方，強調這樣做絕非怕自己無法答詢，張建榮也說，這是議長裁量權，並無破壞體制，希望府會別再鬥了。

林茂盛則回應，過去他在新北市議會接受質詢期間，在議長同意下，各局處首長有時也會到備詢台，協助首長將市政細節的資料與政策講得更清楚，才能讓議員更明瞭市政推行。

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