全國238政黨尚未申報財務 逾期可重罰500萬元

2019-05-22 10:50

〔記者黃欣柏／台北報導〕5月份不但是國人申報所得稅的月份，也是各政黨申報上年度財務的時間。內政部指出，本月底前共有289個政黨應辦理上年度財務申報，但目前僅51個政黨申報，若未依法申報，最高將可罰500萬元。

內政部表示，依「政黨法」規定，政黨應於每年5月31日前向內政部提出前一年度的財產及財務狀況決算書表，未申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，將可處100萬到500萬元罰鍰；經通知限期補正而未補正，或補正後仍不符規定者，也可處20萬到100萬元罰鍰，並得按次處罰。

內政部指出，扣除已解散或撤銷備案的52個政黨，今年共有289個政黨應辦理上年度財務申報，但至今僅有民主進步黨、中國國民黨等51個政黨申報。另外，依「政黨法」第43條規定，過去依「人民團體法」成立的政黨，應在今年12月7日前補正組織、章程及相關事項，並向主事務所所在地的地方法院辦理法人登記，但截至目前為止僅13個政黨完成登記。

內政部強調，尚未完成法人登記的政黨應儘速召開黨員大會或黨員代表大會修正章程，並於今年12月7日前完成法人登記，屆期未完成登記或仍不符規定者，將會被依法廢止備案。

根據內政部資料，目前已完成法人登記的政黨包括民主進步黨、中國國民黨、皇君人民政黨、大中華共和黨、民生公益、台灣學習黨、新生黨、左翼聯盟、孫文主義力行黨、公民黨、國會政黨聯盟、合一行動聯盟及宗教聯盟。

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