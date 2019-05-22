獨家》促轉會1週年 將公告撤銷1500人有罪判決

2019-05-22 10:08

〔記者李欣芳／台北報導〕為實踐轉型正義，據悉，促進轉型正義委員會推動平反早年政治受難者的司法不公案件，將在5月31日促轉會成立1週年當天，上網公告總共超過1500位白色恐怖等政治受難者的有罪判決。

面對促轉會成立將屆滿1週年，促轉會發言人葉虹靈表示，促轉會掛牌運作將滿1年，該會以平常心看待，因此除531將公告撤銷第4波有罪判決名單外，沒有規劃舉辦其他活動，促轉會推動平復司法不法還原歷史真相、開放政治檔案、清除威權象徵等業務照常推動。

據悉，促轉會5月31日將以上網方式公告撤銷第4波有罪判決名單，至於公開的撤銷儀式與記者會涉及相關作業因素，並且要配合相關受難者及其家屬的時間，要到7月份才舉行，促轉會連同前3波已公告撤銷3831人的有罪判決，加上531將公告撤銷逾1500人，屆時公告撤銷有罪判決者將超過5300人。

外界原本預期促轉會即將完成所有撤銷有罪判決的正式公告，不過，葉虹靈說，未來還會持續進行，531並不是最後一波，由於先前有關白色恐怖與二二八事件的有罪判決名單，部分資料並不完整，促轉會正進行調查。另外，促轉會也主動調查相關政治受難者的個案。

據悉，促轉會成立近1年來，風波不斷，先是前副主委張天欽因「打侯」言論爭議請辭下台，緊接著前主委黃煌雄也宣布辭職，國民黨還到促轉會踢館，抨擊促轉會是「東廠」，但也遭促轉會代理主委楊翠反擊國民黨「侵門踏戶」，不少政治受難者及台派青年聲援促轉會，質疑威權時代扮演東廠角色的正是國民黨，因此到國民黨抗議，並舉牌將東廠物歸原主。

促轉會正副主委懸缺至今，行政院尚未補提名人選，主因在於合適的主委人選難覓，政院曾鎖定一位有聲望的人士，但對方婉拒接任因而作罷，儘管促轉會正副主委出缺，主委一職由楊翠繼續代理，但這並不影響促轉會的日常運作。

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