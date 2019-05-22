從快、從寬、從優補助 蘇貞昌籲：大家一起挺台灣瓜果

2019-05-22 09:26

〔記者李欣芳／台北報導〕梅雨季節來臨，前幾天因豪雨造成桃園、南投等縣市的農損災情，行政院長蘇貞昌今天上午呼籲，希望大家多支持台灣瓜果，一起來幫忙農民！

蘇貞昌上午透過LINE群組表示，梅雨季帶來強降雨，請大家要多多注意！他昨天特別一早到桃園，看農作物的受災情形。農友辛辛苦苦好長一陣子，正要採收時卻遇到大雨，一切泡湯，真的欲哭無淚。

蘇貞昌昨天是到桃園市視察新屋區、觀音區瓜果作物災損情形，他今天上午表示，特別指示農委會，要從快、從寬、從優給農民現金補助，也希望大家多支持台灣瓜果，一起來幫忙農民！

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