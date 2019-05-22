中執會前喊話 賴清德：若改初選辦法 黨將走向淪喪

2019-05-22 09:15

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今下午將討論總統初選時程及民調等執行細節。前行政院長賴清德今早在以「召喚黨魂，維繫黨德」為題發表聲明，他以黨員和總統初選參與人立場，嚴正呼籲全體中執委應貫徹民主進步黨創黨宗旨，妥善處理這場初選事宜。外傳部份中執委將於今日會議中更改初選辦法，如果訊息屬實，必將嚴重戕害民進黨社會信譽，進而使民進黨走向淪喪，有違民主前輩前仆後繼之努力。

由於於蔡英文、賴清德陣營對於民調對比對象及手機民調比例等仍未達成共識，蔡陣營已放話將建議中執會修改2020總統初選民調相關辦法，把手機納入民調並且制度化；賴陣營則反對再修初選規則，一旦挺英派提案，挺賴派也不排除要求記名表決反制。雙方主要爭點，還包括蔡營主張對比民調對手加入台北市長柯文哲，與國民黨對手「三腳督」民調；賴營則主張維持現行制度，民調與國民黨對手藍綠對決。

賴清德今早聲明表示，他以黨員和總統初選參與人立場，嚴正呼籲全體中執委應貫徹民主進步黨創黨宗旨，妥善處理這場初選事宜。

賴清德說，他參與黨內總統初選，是因為基層民眾對民主進步黨在2020年能否繼續保有執政權和國會多數席位無比焦慮，所以才挺身而出。

賴清德表示，未料自登記參選以來，民進黨原已向社會堂堂公布的初選時程一改再改。他基於共體時艱，也願意委曲求全，目的不外乎希望能夠樹立典範初選制度，以彰顯民進黨民主進步之傳統和精神。

賴清德指出，外傳部份中執委將於今日會議中更改初選辦法，如果訊息屬實，必將嚴重戕害民進黨社會信譽，進而使民進黨走向淪喪，如此，有違民主前輩前仆後繼之努力。

賴清德表示，他勝敗事小，民進黨歷史評價、社會形象事大，台灣之存亡絕續更是重中之重。他因此不得已發出預警，殷盼全體中執會萬勿等閒視之。天佑台灣，天佑民主！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法