館長沒資格代言國軍？ 2.3萬網友壓倒性選擇支持...

2019-05-22 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢日前受邀拍攝「莒光園地」，與總統蔡英文同框。不料前國安局上校李天鐸卻怒轟館長「有7項前科」，沒資格替國軍代言，質疑蔡英文「瘋了嗎」？對此，有粉專發起投票，詢問網友看法，結果2.3萬網友中有高達98%「認同館長付出」，認為他「有資格」主持莒光園地節目！

「小英：她瘋了嗎？」李天鐸在臉書發文批評，提到館長擁有「7項前科」，質疑總統「饑不擇食」。對此，館長坦言沒資格幫國軍錄節目，他原意只是讓民眾讚賞並更尊重國軍。他傷心地說「想想也對，一個混過兄弟、渾身刺青的人，哪有資格呢」？

不過，被控有7項前科讓他不服，21日晚間也在臉書PO出與警方對話紀錄，證明已經去調警察刑事紀錄證明，只有98年普通傷害案1件，且為易科罰金，符合核發良民證條件。

對此，粉專「不禮貌鄉民團」21日發起投票，詢問網友認為退休上校說的「有前科就不該站出來說話」；還是「認同館長的付出，他有資格」？至今晚11時為止，已超過2萬3000人參加投票，其中98%（2萬2540人）表達「認同館長的付出，他有資格」，僅有2%（460人）支持退休上校，認為「有前科就不該站出來說話」。

網友也紛紛在投票貼文下方留言，表示「那個89萬支持的不也是有前科」、「他們譴責有前科的回頭浪子，卻把晚年投共的台奸當英雄？」、「浪子可以回頭，看見他現在很認真工作很照顧妻小，不再混了，是很好的示範」、「都能給韓國魚機會了，為何不能給館長機會」、「有前科就不能講話，一堆政治人物要閉嘴了」。

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