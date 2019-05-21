韓粉高雄林小姐與張善政直播擦出火花

2019-05-21 23:55

〔記者李欣芳／台北報導〕聲音甜美的高雄林小姐因時常call in至各大政論節目中，替高雄市長韓國瑜澄清而爆紅，她今晚與參選總統的前行政院長張善政電話連線進行專訪，張善政受訪時坦言說，他以無黨籍身分參選總統，是一條辛苦的路，至於一再被追問是否與韓國瑜搭檔參選正副總統形成「韓張配」，張善政說，有人說「韓張配」，也有人說「郭張配」，現在國民黨在初選，「我不要選邊」，這些都是未定之數，以後再說！

張善政今晚臉書直播接受高雄林小姐專訪，不過，林小姐只有現聲而沒有露臉，儘管如此，還是吸引許多人收看張善政的直播。高雄林小姐7時36分宣布，直播有7000人觀看，張善政則開心的說：「我第一次直播有這麼多人看！」。

被詢及當初卸任行政院長之後，為何要在花蓮買地選擇耕作？張善政說，務農是意料之外，其實是被逼的，因為已經買了一塊地，不照顧也不行，至於為何會想要參選總統，則也是際遇，但他以無黨籍參選總統，是一條辛苦的路。

談到政策理念，張善政強調要以數位科技來拚經濟，發展台灣成為數位強國，但他質疑蔡政府沒有數位創新，而在兩岸政策方面，他的無黨籍身分可以擺脫兩黨的束縛，他提的是「憲法一中，台灣優先」，因為我們的憲法是一中精神，這是講給中國聽，至於台灣優先則是講給台灣內部聽，我不會提「九二共識」，因為國內有些人不接受，且要講清楚也不容易。

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