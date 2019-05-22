總統初選喬不定 卓榮泰深夜發文：今中執會成關鍵

2019-05-22 00:31

首次上稿 00:31

更新時間 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨22日將召開中執會，黨主席卓榮泰深夜於臉書上吐心聲，表示會議將對「民調日期+對比方式+手機納入比例」的三合一配套問題做出關鍵決定。

卓榮泰於21日深夜發文，擔心中執會上對於黨內總統提名初選，若沒有新的協調結果，會有什麼樣的發展？坦白過去經過無數次會議與協調，「到底初選是會造成裂痕還是會浴火重生？」

他點出最後協調癥結點在於「民調日期+對比方式+手機納入比例」的三合一配套問題，這三者不能割裂處理、不能單獨定案。而協調若無結果，民調辦法可否變動？卓榮泰強調「這些最後最大的難處，明天（22日）的會議必須做出關鍵決定。」

引用《復仇者聯盟》：1400萬分之一的可能

卓榮泰感嘆：「前晚，整個台灣壟罩在滂沱大雨中，在不同夢境裡反覆醒來多次，最後總想著『雨過就會天晴』！會嗎？」文末還加上hashtag「#1400萬分之一的可能」，指的是現正流行的《復仇者聯盟4》中，復仇者聯盟可以擊敗薩諾斯的可能性為1400萬分之一。

貼文引起不少網友暖心打氣「深夜發文，您的壓力實在很大。向您說辛苦了也向您致敬。」、「支持卓榮泰主席挺住」、「卓榮泰主席在這個時間點接下主席這個位置，同時也接下了這個史上最難、最燙手山芋的初選，相信這是上天的安排」、「主席，這真的是一場天人交戰，辛苦你了，如果真不知道該怎麼辦，那就回到原點吧！」等。

卓榮泰臉書全文

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