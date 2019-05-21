議員爸背萌娃質詢... 麥克風被搶走了

2019-05-21 14:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕37歲國民黨籍縣議員曹嘉豪今在縣政總質詢，背著9個月大的2女兒「推推」表達少子化、年輕夫妻不敢生的心聲，他質詢喊出「搶救母親大作戰！」的主訴求，建議縣府帶頭在縣府成立育兒中心，讓府內年輕人願意結婚生子，並鼓勵企業跟進，好讓員工安心上班提高就業率、拚經濟。

議會難得有小女娃出現在質詢座位，「推推」被議員爸爸拱上，乖乖靜靜地依偎在議員爸爸的懷裡、吸著她的奶嘴、不哭不鬧，不過，「推推」對麥克風很感興趣，摸著麥克風不放，想跟爸爸搶麥克風。

「推推」變成全場焦點，曹嘉豪想發言其主訴，想表達希望公務機關、公司行號成立育兒中心，因為麥克風被搶走了，又要講話還要抱小孩，曹嘉豪一時之間手忙腳亂，只好轉身求助坐在後方的女議員劉淑芳，劉淑芳接過手笑說，「現在應該知道媽媽的重要性了！」

曹嘉豪說，根據台灣女性生育意願現況調查報告，20到29歲女性中，有62.4%的比例認為「不生孩子也沒關係」，有37%女性同意「與其養孩子不如養寵物」，這樣的數據反映出年輕夫妻不想生小孩、養小孩的社會狀況。

曹嘉豪說，現在的職場環境相當不利於父母育兒，而房價、收入與友善企業是鼓勵生育的關鍵，目前中央和地方的生育補助，太過強調托育補助，對爸媽自己帶或由阿公阿嬤帶的補助不一，既然要補助就要面面兼顧，不應有差別待遇。

除此之外，曹嘉豪建議縣府成立育兒中心，鼓勵企業跟進，讓年輕夫妻兼顧就業和生育。

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