退役上將扯兩岸遲早統一 立委轟敵我不分

2019-05-21 11:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕曾任國防部副部長的退役上將、國民黨中央評議委員會主席團主席王文燮日前接受媒體「中評社」專訪時，竟稱美國不會為台灣打仗，還說兩岸都是中國人、遲早統一。對此，民進黨立委王定宇今日上午受訪痛批，王文燮所言非常失當，「你在保護什麼，保護中國解放軍解放台灣？還是保護家園、親人不被侵犯」？如連這點都分不出，怎敢掛上將之階？

現擔任立法院外交及國防委員會召委的王定宇今日上午受訪表示，他只能提醒王文燮將軍，回想自己的武德在哪裡，過去在台灣所受的訓練、帶領的下屬，不就是為保護自由民主的台灣、2300萬名人民？如果跟中國說「兩邊都一樣」，不僅對不起自己的袍澤，也對不起對自己的尊重。難道我國人也要面對香港人、圖博人、維吾爾人的際遇？雖他尊重每個人的原鄉情懷，但王文燮身為領受終身俸的上將，所言失當。

他也表示，國軍存在價值，在於保護家園和民主自由的生活方式，並獲得人民尊重，現今中華人民共和國解放軍在威脅我國，國軍就是用於捍衛上述價值而存在。他對於多數崗位上的軍人有信心，也知道誰用戰機繞台、恫嚇台灣，排除我國參加世界衛生組織等國際組織。因此，用這些論述來看，王文燮的言論非常失當，「你在保護什麼，保護中國解放軍解放台灣？還是保護家園、親人不被侵犯？」如連這點都分不出，怎敢掛上將之階？

時代力量立委徐永明今日受訪也批評，在退役將領數年前參加中國政治性儀式後，現已有相關規範，卻仍有一些敵我不分言論，在中國軍機、軍艦不斷對我國防務施加壓力時，還有退將講出這樣的話，只是讓外界覺得台灣內部有人在為虎作倀。

徐永明表示，雖有些退將祖籍來自中國，但在台灣國防部任職那麼久，更掌握國防政策，反而對台灣認同度這麼低，反而是令人擔心的問題。因此，他認為針對高階退役將領言論部分，是否要進行一些規範值得探討。

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