轟小英與館長同框「饑不擇食」 前國安上校挨批有藍綠沒是非

2019-05-21 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕針對網紅「館長」陳之漢日前受國防部邀請拍攝莒光園地，並與總統蔡英文同框，前國安局上校李天鐸昨在臉書批評「小英：她瘋了嗎？」，並稱館長是擁有毒品、竊盗、賭博等7項前科的「網紅」，質疑總統「饑不擇食」、一手摧毀國軍的核心價值。不過這番話也引起網友反彈，目前該文已湧入逾1300則留言反批李，只剩藍綠沒有是非，更有人指出，該項傳言是近日軍公教LINE群組瘋傳的錯誤訊息。

遭指多項前科 館長：若有死全家

針對網路流傳館長有「輝煌歷史前科」，館長17日時也曾在臉書發文，指一堆韓粉用假帳號四處發布錯誤訊息，但涉案人陳思翰並不是他，他在傻眼之餘也怒嗆「以上我有這些前科我死全家，沒有的話你也全家」，並坦蕩表示「歡迎警政人員上機台電腦自查，只需3分鐘便會有結果，是否為文內所說」。

「館長」陳之漢日前參加「莒光園地」錄影，總統蔡英文也現身並與館長同框，不過事後外界對此議論，甚至傳出官兵對陳之漢看法兩極，不過國防部長嚴德發16日曾淡然表示，館長是陸戰隊退伍，曾捐贈2處健身房給陸戰隊，並開放18個名額擔任健身教練，對國軍非常支持、愛護，也未曾聽聞官兵有意見。

不過李天鐸昨在臉書「李天鐸軍事論壇」發文痛批，指「莒光日」是國軍最重要的思想教育，竟讓有毒品、竊盗、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪等7項前科的館長上莒光日接受表揚，李怒轟「蔡英文真的是瘋了嗎？」、「她把現在服役的年輕人，當成是什麼都不懂的儍瓜嗎？她以為三軍的士、官、校、將都不知道？這個網紅館長的背景過去嗎？」

李天鐸還批評稱「蔡英文急了，她真的很焦急，急到饑不擇食，亂了套，連這種最難入目、最便宜的速食餐，她都當成救生圈在用，而且綁在一起沾沾自喜」，並指「國家軍人」的基本核心價值「被蔡英文一手摧毀」。

不過針對李天鐸的說法，許多不滿的網友紛紛留言反批「你管人家有什麼前科？陳之漢館長做了多少貢獻的事？你最好為你自己講的話負責任」、「館長比你還更要有軍人魂，敢在網路上沒查證亂發言，就有種不要刪！」、「我因為館長所以退伍了14年第一次回頭看莒光園地。近幾年也因為館長對國軍的成見也慢慢放下。然而就是有你們這群噁心的老人是非對錯不分。難道台灣真的只剩藍綠沒有是非了嗎？」

也有網友留言指出，「你收到的訊息是最近在軍公教LINE群組裡面韓粉捏造瘋傳的錯誤訊息，因為我爸也收到了，他第一個反應也跟你一樣相信了，後來我就趕快去看 館長直播，有人已經傳給他，他也做澄清了」、「前科只是一個同名同姓陳思翰的人，館長有出來講過了，也請如果不信的人可以自己請警方朋友去查，李什麼的你未經查證就亂開噴破壞人家名譽」。

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