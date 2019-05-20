張忠謀是他的表姐夫！郭台銘受訪秀影片意外曝光

2019-05-20 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕郭台銘日前接受《遠見》雜誌專訪，在採訪空檔時郭台銘從手機播放了一段去年他過生日時的影片，除了揭露了家教甚嚴，晚輩向長輩收禮物、收紅包都得跪拜之外，還意外發現當天郭台銘的表姐夫及表姐，即台積電創辦董事長張忠謀與夫人張淑芬也都在場。

據《遠見》報導，郭台銘一家目前四代同堂，而郭台銘更是出了名的孝子。去年他68歲生日時，郭台銘恭敬的跪在媽媽面前，接下了媽媽花了好幾個月打的圍巾，做為生日禮物，郭台銘說，在他們家晚輩向長輩收禮物、收紅包都得跪拜。因此他的兒孫收他的禮物，一樣也得向他跪拜才行，這個傳統直到現在仍未改變。

郭台銘的長子，三創數位董事長郭守正，也經常默默跟在郭台銘身後。對於郭台銘的參選決定，《遠見》問到是否對父親的參選決定，感到不解？郭守正說，其實他從小就覺得父親與一般人不一樣，「我從小就知道他總是憂國憂民，所以他去選總統，我並不意外」，認為郭台銘是「偉人型的父親」。

張淑芬身兼台積電慈善基金會董事長，在上月郭台銘表示將參選總統後，雖然沒有明確表態支持，只稱「他是我親戚，是我弟弟，可以說我愛他都沒有關係。」但仍然可以看出姐弟之間情誼深厚。張淑芬還說，「我看得比外面的人多，他（郭台銘）很細心及有愛心，但我現在講的都是我個人意見，不代表基金會發言。」

採訪尾聲，郭台銘強調自己非常有信心，「我這輩子做事情，沒有信心的事情，我不會跳下來做。」還加碼嗆聲，打選戰，所有的候選人加在一起，哪一個人的體力能比他好？他們工作14個小時，我就18，他們18，我就24個小時，不睡覺。

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