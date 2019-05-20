郭台銘參觀霹靂自比素還真 一頁書是「他」

2019-05-20 16:39

〔記者廖淑玲／雲林報導〕鴻海董事長郭台銘今天參觀霹靂布袋戲，自比是霹靂偶戲明星素還真還親自操偶，甚至承諾要將鴻海3D列印及AI技術留在台灣免費技轉，還將前立法院長王金平喻為一頁書，2人合作才能拯救武林。

郭台銘今天一整天的行程都在雲林，特別參觀霹靂布袋戲，聽取霹靂近年來搶進日本、推展3D電影的成果，還親自體驗，「八音才子」黃文擇特別表演生旦淨末丑口白演出，讓郭台銘相當好奇他究竟能表演幾個角色。

郭台銘等人除觀賞操偶師與黃文擇的絕佳搭配演出，並戴上AR眼鏡觀賞霹靂3D布袋戲電影，並以台灣第一台3D列印機是鴻海引進，未來會大力協助霹靂進軍日本發展及推廣AI免費技術移轉，並將所有的技術留在台灣。

霹靂董事長黃強華特別送郭台銘一尊素還真戲偶，讓郭台銘相當開心，還引用黃強華的說法，「在霹靂布袋戲要融合素還真跟一頁書才能夠拯救武林」，意有所指前立法院長王金平就是戲偶中的「一頁書」。

郭台銘說，台灣需要素還真，也需要一頁書，他要當集合各路英雄好漢翻轉台灣經濟的素還真，至於從台灣的過去現在與未來，他認為一頁書的腳色就是他非常尊敬的王金平，20年來扮演調和鼎鼐的重要工作。

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