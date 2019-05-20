高雄須另建一座國際大機場？韓國瑜開價：3~4千億元

2019-05-20 12:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜提出高雄四個一，議員質疑其中的國際大機場，是要興建另一座桃園機場嗎？台灣觀光市場可支撐另一座桃園機場嗎？韓國瑜則強調高雄需要一座24小時、雙跑道機場。

民進黨議員邱俊憲今天在總質詢時間，指韓國瑜提出高雄四個一，包括國際大機場、完整捷運線、自由貿易區。石化專區，他先請問經發局，有那些是高雄能自已辦理、準備的？

經發局伏和中說，地方可做的自貿區，市府鼓勵招商並提出法令鬆綁，努力招商擴大市場。都發局長林裕益則說，市府配合事業主管機關，針對土地來做變更。

但邱俊憲質疑說，韓國瑜提出的國際大機場與自經區說帖，各只有A4紙3頁。

邱俊憲針對南部大機場提出質詢？詢問市府定義的國際大機場為何？觀光局長潘恆旭回答說，是24小時沒有宵禁班次，交通局長則回答是兩個跑道，目前小港機場國際線年運量697萬人次，桃園機場則達4500萬人次。

邱俊憲質疑，韓國瑜的國際大機場運能，要多少才夠？台灣需要兩個桃園機場嗎？韓市長是要興建另一個桃園機場嗎？

對此，韓國瑜反詢問邱俊憲說，小港機場晚上12點宵禁，你滿意嗎？小港機場跑道只有3150公尺，高雄10年、20年後，如果人口真的有4、500萬人，就需要雙跑道、747滿載的國際大機場。

韓國瑜強調，需要一座24小時、雙跑道機場，彌陀有雙跑道場地，估計須3千至4千億元。

邱俊憲呼籲市府仔細評估，2千萬運量與4千萬運量的規模與預算不同，市府提出需求時，但要的到底是什麼？台灣觀光市場可支撐另一座桃園機場嗎？他要求韓國瑜要責成交通局與觀光局，審慎評估。

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