WEF影片讚台灣同婚卻冠「中國」 遭推特網友群起撻伐

2019-05-19 10:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣成為亞洲第一個同婚合法國家，引起全球關注。世界經濟論壇（WEF）為此製作一分鐘短片，肯定此事是「平權的重要一步」，但影片中卻稱台灣為「中國台灣」，引發推特網友群起撻伐，並指正「台灣不是中國一部分」。

台灣同婚專法於17日在台灣立法院三讀通過，使台灣成為亞洲第一個同婚合法國家。

世界經濟論壇（WEF）為此事撰寫專文，肯定此事是「區域中實踐平權的重要一步」，更製作一支一分鐘短片，發布在推特上。但不僅行文中避稱台灣為國家，以「第一個地方（the first place ）」代稱，影片中更直接將台灣冠上「中國台灣」的錯誤稱呼。

網友留言一面倒批評世界經濟論壇的「誤稱」，紛紛指正「台灣就是台灣，不是中國一部分」，相關發言包括「WEF應該修正說法」、「謝謝肯定但你確定要寫『中國台灣』破壞它嗎？」、「WEF你做錯了，而且這使你們過去的成就信譽掃地」。

世界經濟論壇（WEF）是一個以基金會形式成立的非營利組織，成立於1971年，總部設在瑞士日內瓦。WEF每年發表《年度競爭力報告》，組織與活動影響力則因參與者主要是各國政商高層，探討世界經濟挑戰並促進國際經濟合作與交流，近年探討議題逐漸突破純經濟領域。

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