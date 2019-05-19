2020是台灣最後1場選舉？綠委推「被統之後」懶人包片

2019-05-19 09:56

〔記者王俊忠／台南報導〕「人在江湖飄，哪有不挨刀，被捅刀之後，才知道有多痛。」民進黨台南市立委林俊憲表示，許多年輕朋友跟他聊，身邊很多朋友不太相信2020有可能是台灣最後一場有意義的選舉，其實大家都知道，不關心政治的代價可能是被糟糕的人統治。

目前國民黨的總統參選人，多贊成與中國簽訂「和平協議」，林俊憲服務處團隊幾經討論，其年輕助理提議拍攝改編自中國各種集權統治下的案例，成為一部發生在「台灣未來平行時空」的黑色諷刺喜劇「被統之後」，作為懶人包。

林俊憲認為，如果年輕人要和年輕人聊2020大選的意義，就拿這部片給對方看，所以稱為影片型懶人包，期待透過詼諧的影片能讓人深入思考、珍惜台灣現在的自由民主。

林俊憲表示，在中國，別說公開網路，連通訊軟體裡的每則訊息，都被伺服器以關鍵字、敏感詞，透過AI監控，在家族群組講點真心話，都會被政府抓走關押；每個企業都設有「黨委」，嚴格監控企業裡的人際與思想。

新疆維吾爾的「再教育營」，正關押著百萬人，林俊憲說，一開始看到新疆百萬集中營的新聞資訊，會覺得哪有地方可以做這麼大型的思想改造營？原來監獄、學校、醫院與各種公家機關，都被改造成思想改造營，這樣的事實是正在發生。

林俊憲說，「威廉賴」一直擔憂台灣變成下一個香港、西藏，失去自由民主，如果有那樣一個平行時空，林俊憲和威廉賴可能就是反抗軍了，他們不希望未來真的走向如此，所以希望大家透過影片認真思考極權與民主的價值問題。中國對台灣一直是要島、不要人，民主、自由對極權來說就像會擴散的病毒，擁有自由、民主思想的我們，是不可能接受極權未來的。

片中的梗，都是在中國真實發生的案例，林俊憲說，整個中國其實都活在文字獄裡，他並用時下line群組常用的梗說：「認同請分享」，希望年輕人能多轉傳閱這支影片型懶人包，避免未來可能發生的極權日常。

相關影片（林俊憲服務處提供）：

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