同婚專法三讀了 但通姦爭議還是難解...

2019-05-17 23:58

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院17日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」同婚專法，絕大多數的權利與義務比照異性婚，但刑法上的「通姦罪」並未連動修法，是否要處罰同性通姦或直接廢除通姦罪尚無定論，法務部將邀集學者進一步探討此議題。

同婚專法在配偶、子女親權、贍養費、財產、稅、關係撤銷等事項，均準用民法及其他法律，共約900條，權利義務和異性婚並無不同，但外界關注的「通姦」該如何處置，屬於刑法範疇，並非大法官解釋的內容，因此不列在本次的修法中，法務部雖曾就此召集「刑法研修小組」開會，至今仍無定論。

司法實務見解認為通姦成罪要件是「一男一女的性器接合」，引發同婚外遇異性應受罰、偷吃同性卻無法可罰的爭議，不過，通姦除罪化已是國際趨勢，未來若刪除通姦罪，此問題可一併解決，全數回歸民事上侵害配偶權的損害賠償，透過金錢彌補偷外遇行為。

而專法規定同婚只能「繼親收養」，即收養對方的親生子女，小孩的生父必須辦理「出養」，同婚配偶才能登記收養，換言之，同婚伴侶不能共同收養與配偶沒有血緣關係的小孩，因此「借精生子」或「代理孕母」等議題再次浮上檯面，不過本次人工生殖法並未一併配合修正，因此這兩項人工生殖方式，同志目前還不適用。

至於女同志若在婚姻存續期間與其他男性性交並產子，雖然觸犯通姦罪，但該罪為告訴乃論，不告不理，配偶仍可登記收養她的小孩。與異性婚不同的是，因為同性無法生殖，無法直接推定該名嬰兒是配偶所生，所以另一半還是要辦理「收養」手續。

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