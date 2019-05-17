同意初選納入手機民調 賴清德：要先確定時間

2019-05-17 22:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天公布第二次總統初選協調結果，將採用對比式民調並納入手機樣本，民調時間將在民調方式、手機樣本比例有共識下，於下次會議確認。對此，前行政院長賴清德晚間則有不同見解，他表示，黨中央提出的是五月底前完成初選的狀況下，對比和手機民調可以討論。「要先確定時間。」

賴清德晚間到台大集思會議中心演講、簽書，他指出，黨中央提出的是五月底前要完成初選，在這種狀況下，對比式民調和手機樣本是可以討論的，且黨中央還要負責手機民調的準確性、公正性和防弊配套作為，就林俊憲跟他說的，就是一個配套，要先確定時間，不然民進黨現在已經有選舉辦法公告，若不談時間，只談要變更選舉辦法，跟社會期待不同。

賴清德表示，民進黨的初選辦法已經公告，時間已經被延兩次，黨中央所提出的期程，是五月底前完成民意調查。這個部分他接受，也希望小英總統接受五月底前完成初選，這個前提下，初選納入手機民調，這就可以討論，只要黨中央有把握手機民調的準確性、公正性，大家可以進一步討論。

根據民進黨今天公布的協調結果，蔡、賴雙方代表同意採對比式民調，對比對象及組合下次會議再議；雙方代表同意手機納入民調，手機所佔比例將根據專業意見再行決定。而在前述二項有共識下，總統初選民調時間下次會議確認。

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