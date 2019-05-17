同婚專法過了！張之豪：做個台灣人票投蔡英文

2019-05-17 23:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕立法院今天三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，確定同性伴侶在5月24日之後，可以向戶政機關辦理結婚登記，我國成為第一個同性婚姻合法化的亞洲國家。基隆市議員張之豪今天一早帶著彩虹旗到議會開會，得知立法院下午通過後，在個人臉書寫下「高興，一下就好了」！，未來的實質人權還有很長的路要走。

張之豪說，今天早上立院在審查「司法院釋字第748號解釋施行法」，基隆市議會也在開會，他要在議會好好的把工作做好，但他的心在立法院內外，一直關注，直到最終通過。張之豪在個人臉書的文字中表達這一路走來的心境，最後寫到「做個台灣人，票投蔡英文」。

張之豪臉書全文如下：

《司法院釋字第 748 號解釋施行法》，三讀通過。

高興，一下就好了。

我現在是民進黨籍的基隆市議員。

但我也曾是蔡英文總統府文稿小組的成員，我不曾對外談我工作的實質內容。

幕僚不語，這是工作倫理與要求，那幾年，來自光譜兩端的背刺與壓力，箇中的艱苦，只可意會。

受傷了，把背上的箭拍掉，把潑遍全身的強酸抖掉。

帶著傷口，揚起微笑，繼續前進。

這幾年來，我學到的，大概就是這樣的成長。

明天開始，我們還要面對核電派對綠能的扭曲與抹黑。

我們還要面對發大財的冷包子，我們還要面對上兵伐謀，我們還要面對無孔不入的中國共產黨。…

做個台灣人，票投蔡英文。

基隆市議員 張之豪。

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