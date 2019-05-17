連蔣介石也不敢做的「這件事」辣台妹：我做到了

2019-05-17 21:25

〔記者王捷／台南報導〕總統蔡英文在今天走訪台南，下午到台南北區勝安宮揭匾，會後，蔡英文說，有人說她沒做事，不過她做了許多總統不敢做的事，包括蔣介石曾經想要潛艦國造，雖然她沒當過兵，但只有她做得到，3年來她不只潛艦國造，她所做的事都是為了民眾的福利、台灣的主權，前3年她替台灣打基礎，接下來她要替台灣蓋一棟很漂亮的房子，希望2020再繼續支持她。

蔡英文下午到台南聖安宮揭匾，會後蔡英文法表談話，向現場支持者來賓致謝後，她詢問現場未滿40歲的民眾，這次繳稅有沒有發現負擔減少？獲得熱烈掌聲。她說，這就是蔡英文做的稅改，很多人說她沒做事，但光是這個稅改，她在2016年與前行政院長林全研究，經過3年才改革，直到今年人民才享受到成果，但這3年間要忍受民眾的批評或抹黑，但在3年來也做了以前總統都不敢做的事。

蔡英文說，上星期她到高雄台船看潛艦製造，每一任總統都想國艦國造，包括蔣介石，但是只有她敢做，她自嘲雖然沒當過兵，不過她看過了設計圖，未來潛艦終於可以國造。

蔡英文說，3年來她忍受批評，希望能替台灣打下基礎，之後還會推動社會住宅，讓年輕人能負擔的起租金、住得起好房子，她做了好多事，打完基礎後要替台灣「起厝」，希望能在2020民眾能繼續支持她。

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