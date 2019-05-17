拚了！ 《彭博》：蔡英文賭上政治生命推動同性婚姻

2019-05-17 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今將表決各版本同性婚姻專法，總統蔡英文今天在推特上說，「今天，我們可以讓世界知道愛勝過一切。」《彭博》認為，蔡英文為了推動同性婚姻，不惜賭上政治生命。

《彭博》報導，台灣執政黨將在今天推動具有里程碑意義的婚姻平等法，使台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地方。蔡總統已經下令立法委員投票支持行政院版本的同婚法案，而不是2項限制同性伴侶權利和保護的競爭對手。蔡英文今天在推特上說，「早安台灣，今天我們將有機會創造歷史，讓世界知道進步價值可以在東亞社會紮根。今天，我們可以讓世界知道愛勝過一切。」

再過8個月就要進行台灣總統大選，對同性婚姻的公投已經暴露了台灣社會的高度分歧，因為典型的城市青年支持這一措施，而宗教團體和年長選民則反對。同婚法案可能會帶給蔡英文帶來長期影響，因為蔡面臨著連任的巨大威脅。包括民進黨支持者在內民眾對同性婚姻的廣泛反對，使蔡陷入兩難困境，去年11月的公投中，超過72%的人投票贊成婚姻僅限制在異性戀。

報導提到，蔡英文在2016年擔任總統之前，表態支持LGBT社群，但在那之後便在這個問題上基本保持沉默，讓法院和立法機關帶頭制定婚姻平等法。司法院大法官會議在2017年做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。

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