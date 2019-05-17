各國挺我參與WHA 陳時中：台灣防疫網若破 將影響全球！

2019-05-17 11:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕在中國強力打壓下，台灣連續第三年未收到世界衛生大會邀請函，面對即將舉行的世界衛生大會，台灣仍不得其門而入。外交部長吳釗燮與衛福部長陳時中今首度共同召開記者會，向世界衛生組織拒絕台灣參與大會的行為表達強烈遺憾與不滿。

吳釗燮在會中痛批，中國政府曲解聯合國2758號決議、誤導國際社會，聲稱中國能代表台灣，但事實上中國從未有一天在台灣實行過管轄權；衛福部長陳時中則說，儘管中國以政治力介入醫療，台灣仍不會放棄，他相信，最好的辦法就是站到第一線爭取，陳時中並說，今年仍會積極爭取和友邦與理念相近國家進行雙邊會談，希望場次數量能超越去年。

世界衛生大會（WHA）本月20日將於瑞士日內瓦登場，因中國打壓，世界衛生組織（WHO）自2017年起，連續3年未邀請台灣參與。

外交部長吳釗燮與衛福部長陳時中今大動作共同召開記者會。吳釗燮在會中強調，中國曲解聯合國2758號決議，誤導國際社會，宣稱中國能代表台灣，但事實上，此決議案只是驅逐蔣介石代表，並未處理台灣議題；吳釗燮並說，「台灣就是台灣」，是一個驕傲的民主國家，主權屬於台灣人民，「只有台灣民選政府能代表台灣人民參與世界衛生組織的活動」；吳釗燮強調，中國政府越打壓，國際社會就越支持台灣，今年在推動參與WHA案上，台灣獲得空前的國際支持，國際聲援我國參與WHA的動作也比往年更為多元、直接且力道強勁。

吳釗燮強調，參與技術性會議對台灣來說非常重要，只有取得第一手資訊、與其他國家交換防疫經驗，才能有效避免大規模疫病產生，過去因為衛福部同仁的努力未爆發疫情，一旦發生2003年SARS的情況，沒有第一手資訊，對台灣來說會造成很大的衝擊。

衛福部長陳時中也說，台灣剛好處在全球最會隱匿疫情的國家旁邊，若堅強的防疫體系被攻破，亞太地區、甚至全世界都可能受到影響，只有透過即時有效的資訊交換平台，才能有效防治疫情。

針對今年是否會在大會中發動2對2辯論？吳釗燮表示，「任何方法都不排除」，目前仍在與友邦、理念相近國家接洽中，此外，目前也正透過外交管道，盼能取得大會旁聽證，讓我國政府官員、僑胞能進入大會旁聽。

中國蠻橫打壓已引起多個我國友邦與理念相近國家聲援，除歐盟、英國、德國、法國等行政部門發言支持台灣以觀察員身分受邀出席WHA外，歐洲議會、英國、法國、德國、奧地利、義大利、捷克、斯洛伐克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等多國國會議員也陸續致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），呼籲邀台灣出席WHA。

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