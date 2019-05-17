韓國瑜傲慢還是不認真？王浩宇爆：議員早把資料給他

2019-05-17 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市議員林智鴻13日質詢高雄行政區相關議題，市長韓國瑜強調無法接受林智鴻質詢模式，嗆聲「我又不是小學生」；桃園市議員王浩宇爆料，韓國瑜「就是不認真也傲慢」，林智鴻在質詢前就先把會用到的資料先給韓國瑜了。

林智鴻13日質詢韓國瑜時，詢問高雄市行政區數量等議題，還給出選項讓韓國瑜作答，韓國瑜則說無法接受林智鴻質詢模式，嗆聲「我又不是小學生」、「你問我一加一等於幾，我也不會回」，甚至還在每次點名局處首長代為回答後，重覆說出「高雄發大財」。

桃園市議員王浩宇16日在臉書提到，「面對小學堂，韓國瑜到底是不認真還是傲慢？我來爆個料」，林智鴻當天質詢前，已先把部分資料給韓國瑜團隊，盼韓能多了解地方背景與資訊，「而不是整天一直亂喊發大財，夢想著要征服宇宙。」

王浩宇說，但看韓國瑜在質詢時與質詢後的態度，顯而易見「就是不認真也傲慢」，完全不願意花時間準備，這樣的做法不僅是藐視議會，「根本是已經大頭症到覺得自己是漫威英雄」。網友們對此留言說，「自卑變自大，觀察後發現不理性的韓粉也都是如此啊」、「真心希望他辭去高雄市長一職參選總統，敗選之後從此在政壇上消失」、「真的完全不想看到那個草包」。

王浩宇臉書全文

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