瞎！間諜來台發展組織 犯罪資金我竟無權沒收

2019-05-16 22:20

〔記者吳政峰／台北報導〕國安法漏洞百出，繼之前爆出檢察官無法監聽間諜，近日又被發現境外勢力來台發展間諜組織，司法部門竟無權沒收犯罪資金，段宜康等17名立委認為我國國際情勢險峻，國安法有補漏的必要，緊急提出修正案，16日送議事處，交21日的程序委員會排案。

由於外患罪的成立要件非常嚴格，檢察官多以違反國安法起訴間諜，中國籍男子周泓旭涉嫌吸收台灣青年發展共諜組織就是一例，但細究國安法，不但把刺探、蒐集、交付公務機密與發展間諜組織等嚴重程度不同的行為視為同一罪，一律處5年以下徒刑，還沒有條文規定可沒收這些犯罪行為的財產，規範密度不足。

舉例來說，中國投入上億元，委託民眾在台發展共諜組織，除了情蒐，甚至涉入選舉，侵害憲法秩序，但法院依國安法最重只能判這些人5年徒刑，且不能沒收上億元的不法犯罪財產，最後還可能要把錢還給對方，非常離譜。

此外，數位時代的資訊幾乎都以網路、隨身碟等電磁紀錄傳遞，但國安法規定公務應秘密事項僅限於文書、圖畫、消息或物品，不包含「電磁紀錄」，讓此法形同具文，毫無處罰或嚇阻能力。

段宜康等17位立委連署修正國安法2-1條，除把「電磁紀錄」納入應秘密事項，還參照「洩密罪」用語，修正為「洩漏、交付、刺探或收集」公務上應秘密事項；另參照「組織犯罪條例」，增列主持、操縱、指揮組織等行為態樣。

修正案5-1條的處罰規定，依情節輕重科以不同刑責，最重的是發展組織，處3-10年徒刑，併科3000萬元罰金；洩漏或交付機密，處1-7年徒刑，併科1000萬元罰金；刺探或收集機密，處6月以上5年以下徒刑，併科300萬元罰金；自首者可減輕或免刑，因而查獲其他正犯與共犯，或防止國家安全或利益受到重大危害，免除其刑。

最重要的是，修正案規定發展組織的「所有財產」，除了發還被害人以外，「應」予沒收，且對於參加組織後取得的財產，如果沒辦法證明合法來源者，也要沒收，直接關上間諜資金回流境外敵對勢力的後門。

台大法律系教授林鈺雄肯定修正案，直指分層處罰不但讓法官判得下去，增列樓地板刑期還可避免輕判疑慮，此外，新增處罰意圖危害「自由民主憲政秩序」，也可杜絕間諜組織干擾憲法所保障的權利，如：公平選舉。

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